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Рубио анонсировал «критически важную» неделю

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18:08 1332

Мирные переговоры между Россией и Украиной «близки, но недостаточно». Об этом в интервью NBC News сказал госсекретарь США Марко Рубио после встречи президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане.

По его словам, предстоящая неделя будет иметь «критически важное значение» для урегулирования «конфликта».

«Эта неделя будет очень важной, за это время мы должны определиться по поводу того, намерены мы продолжить участвовать [в урегулировании] или же пришло время сфокусироваться на других проблемах», — сказал Рубио.

Он отметил, что «есть причины быть оптимистичными, как и есть причины быть реалистичными».

Глава Госдепа также пояснил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются, что «сработают» дипломатические усилия и что удастся сблизить две стороны.

Трамп накануне допустил, что его российский коллега Владимир Путин не хочет прекращать конфликт, и вновь пригрозил Москве вторичными санкциями.

По словам Рубио, мирная сделка по урегулированию войны в Украине должна основываться не на доверии сторон друг к другу, а на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях. «Ну, не думаю, что мирные сделки строятся на доверии. Я думаю, что мирные сделки должны основываться на верификации. Они должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях», — сказал он.

«Так что это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом. И все эти вещи обсуждаются здесь [в ходе консультаций по Украине]», — добавил госсекретарь США.

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