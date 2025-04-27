USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

В McDonald’s заявили, что не собираются возвращаться в Россию

18:07 650

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s не собирается возобновлять работу в России.

«Наша позиция четкая и остается неизменной», — говорится в заявлении корпорации, опубликованном на странице ее украинского подразделения в X.

Накануне сообщалось, что компания подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в России. Это спровоцировало слухи о том, что она готовит почву для возвращения. В McDonald’s объяснили, что просто занимаются защитой бренда, чтобы его не использовали посторонние лица.

«Интеллектуальная собственность — один из наших самых ценных активов. McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где не ведет никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что корпорация была одной из первых международных компаний, которая осудила вооруженную агрессию против Украины и покинула российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. «Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — заверили в McDonald’s.

Рубио анонсировал «критически важную» неделю
Рубио анонсировал «критически важную» неделю новость дополнена
18:08 1333
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
17:54 1325
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:26 1736
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур обновлено 17:20
17:20 2162
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
16:24 2853
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 1804
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 4141
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии? главная тема
26 апреля 2025, 23:01 5184
Перестрелка на азербайджано-иранской границе
Перестрелка на азербайджано-иранской границе есть убитый
14:23 5009
Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 6397
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы; все еще актуально
26 апреля 2025, 22:12 6349

ЭТО ВАЖНО

Рубио анонсировал «критически важную» неделю
Рубио анонсировал «критически важную» неделю новость дополнена
18:08 1333
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
17:54 1325
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:26 1736
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур обновлено 17:20
17:20 2162
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
16:24 2853
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 1804
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 4141
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии? главная тема
26 апреля 2025, 23:01 5184
Перестрелка на азербайджано-иранской границе
Перестрелка на азербайджано-иранской границе есть убитый
14:23 5009
Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 6397
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы; все еще актуально
26 апреля 2025, 22:12 6349
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться