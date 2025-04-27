В McDonald’s заявили, что не собираются возвращаться в Россию

«Наша позиция четкая и остается неизменной», — говорится в заявлении корпорации, опубликованном на странице ее украинского подразделения в X.

Накануне сообщалось, что компания подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в России. Это спровоцировало слухи о том, что она готовит почву для возвращения. В McDonald’s объяснили, что просто занимаются защитой бренда, чтобы его не использовали посторонние лица.

«Интеллектуальная собственность — один из наших самых ценных активов. McDonald’s регулярно возобновляет право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где не ведет никакой деятельности. Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд», — говорится в сообщении.

Там напомнили, что корпорация была одной из первых международных компаний, которая осудила вооруженную агрессию против Украины и покинула российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года. «Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям», — заверили в McDonald’s.