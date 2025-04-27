Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Совместное исследование ABC News, Washington Post и Ipsos зафиксировало рост недовольства политикой Трампа: лишь 39% респондентов заявили об одобрении его деятельности, что на шесть пунктов ниже, чем в феврале, тогда как 55% выразили неодобрение. Предыдущий антирекорд также принадлежал Трампу — в 2017 году его рейтинг составлял 42% через 100 дней после инаугурации.

Новый опрос в США показал, что только 39% американцев одобряют работу Дональда Трампа на посту президента. Это самый низкий показатель среди всех президентов за несколько последних десятилетий.

Особенно обеспокоенность вызывает экономическая политика: 72% опрошенных считают, что действия администрации могут привести к рецессии. При этом 73% оценивают состояние экономики как плохое, 53% считают, что ситуация ухудшилась с момента прихода Трампа к власти, а 41% заявили, что ухудшились их личные финансы. Большинство респондентов (62%) отметили рост цен, несмотря на обещания президента сдерживать инфляцию, а 71% считают, что тарифная политика администрации усугубила инфляционные процессы. Лишь 31% верят, что действия Трампа укрепят экономику в долгосрочной перспективе.

Негативные оценки касаются также расширения президентских полномочий: 65% считают, что администрация Трампа пытается избегать выполнения решений федеральных судов, 64% заявили, что он стремится к чрезмерному расширению своих полномочий, а 62% убеждены, что Белый дом не уважает верховенство права. Около 58% обеспокоены чрезмерным сокращением функций правительства, 56% считают, что Трамп действует за пределами своих полномочий, а 55% сомневаются в приверженности администрации защите гражданских прав и свобод.

Иммиграционная политика президента вызывает меньшее недовольство, однако 53% респондентов также оценивают ее отрицательно. Более 60% американцев выступают против ключевых инициатив администрации, включая сокращение финансирования медицинских исследований, против которого высказались 77% участников опроса.

На фоне общего падения популярности опрос также зафиксировал один из немногих положительных моментов: 43% считают, что при Трампе сократились масштабы растрат в правительстве, тогда как 25% полагают, что они увеличились.

Ранее данные опроса Reuters/Ipsos, проведенного в начале апреля, также указывали на снижение рейтинга Трампа: уровень одобрения его работы упал на два процентных пункта по сравнению с концом марта и оказался на четыре пункта ниже, чем сразу после его вступления в должность 20 января. Среди причин падения поддержки назывались недовольство экономической и внешней политикой, скандалы в администрации и критикуемая военная стратегия.