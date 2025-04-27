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«По указанию иностранных кураторов»: террористы готовили крупные теракты в Пакистане

18:38 540

Силы безопасности Пакистана предотвратили крупную попытку проникновения террористов через границу с Афганистаном в районе Северного Вазиристана, ликвидировав 54 боевика.

Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба вооруженных сил Пакистана (ISPR).

По данным ISPR, в ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля в районе Хассан-Кхель была зафиксирована активность группы боевиков. Террористы пытались проникнуть на территорию Пакистана. Силы безопасности оперативно отреагировали и успешно сорвали попытку проникновения. В результате точных и скоординированных действий все 54 боевика были уничтожены.

На месте столкновения был обнаружен крупный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки. В заявлении отмечается, что это крупнейшее число ликвидированных боевиков в одном боестолкновении за всю кампанию против терроризма.

По данным разведки, террористы действовали «по указанию иностранных кураторов», планируя совершить крупные теракты внутри Пакистана.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф высоко оценил действия сил безопасности, назвав успешную операцию доказательством прогресса страны в борьбе с терроризмом.

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