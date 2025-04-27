Украине придется принять «ужасный мирный план» Трампа

Журналист заявил, что предложенное Трампом соглашение «противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности. Но Украине и ее союзникам, возможно, не удастся улучшить его условия, пока Трамп остается в Белом доме».

Как признал мэр Киева Виталий Кличко, «болезненное решение» обменять землю на прекращение боевых действий «несправедливо», но сейчас, возможно, необходимо.

«Мирный план Трампа не был обнародован, но его условия ясны. Он предусматривает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Украина не сможет вступить в НАТО и подпишет соглашение с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых и развитии инфраструктуры. В то же время США официально признают суверенитет России над Крымом и неофициально признают ее контроль над другими оккупированными территориями. США также снимут санкции с Москвы», - пишет Галеотти.

Без военной поддержки Киева со стороны США шансы на поле боя начнут меняться не в пользу Украины. Европейцы и другие союзники могут попытаться восполнить часть пробелов. Однако они не смогут покрыть весь дефицит.

Обозреватель рассуждает, что есть основания полагать, что принятие этого «мирного плана» придаст смелости президенту РФ Владимиру Путину, подобно молчанию Запада после вторжения России в Грузию в 2008 году и захвата Крыма в 2014 году.

При этом, считает Галеотти, в предлагаемом Трампом соглашении есть и позитивные для Украины моменты. «Эта сделка не включает ограничения на способность Украины защищаться. Она предусматривает запрет на вступление в НАТО, которое в любом случае было маловероятным в обозримом будущем, но не содержит ограничений на участие в других военных альянсах или даже на присутствие иностранных войск на ее территории. Потенциальное членство в Евросоюзе открывает перед Украиной перспективу не только большего процветания, но и безопасности, поскольку Договор о Европе обязывает всех членов к взаимной обороне. Кроме того, согласно обсуждаемым условиям, Россия откажется от своих претензий на те регионы, которые она в настоящее время не занимает, и даже выведет войска с части территорий. Хотя отказ признать утрату Крыма был красной линией для Киева на протяжении всего мирного процесса, этот план, проводя различие между будущим статусом Крыма и других оккупированных территорий, оставляет перспективу возвращения последних под контроль Киева в какой-то момент в будущем», - пишет журналист, напомнив, что Восточная Германия воссоединилась с Западной спустя 41 год.