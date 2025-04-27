USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Турция призывает мир к действию в Газе

19:04 308

Принуждение Израиля к миру в секторе Газа является важнейшей задачей международного сообщества.

Об этом заявил в Дохе глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Израиль должен быть принужден к миру. Международное сообщество должно взять на себя ответственность за это», — сказал турецкий министр.

По словам Фидана, ситуация в Газе была первым пунктом в повестке прошедших переговоров в Дохе. «На глазах у мирового сообщества в Газе происходит гуманитарная трагедия. Гуманитарная помощь в регион не доставляется уже почти два месяца», — отметил глава МИД Турции. Он добавил, что основными задачами на данном этапе являются скорейшее восстановление режима прекращения огня, обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу и обмен заложниками.

По мнению главы МИД Турции, урегулирование палестинской проблемы возможно только на двухгосударственной основе.

Рубио анонсировал «критически важную» неделю
Рубио анонсировал «критически важную» неделю новость дополнена
18:08 1340
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
17:54 1329
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:26 1741
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур обновлено 17:20
17:20 2167
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
16:24 2857
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 1805
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 4145
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии? главная тема
26 апреля 2025, 23:01 5185
Перестрелка на азербайджано-иранской границе
Перестрелка на азербайджано-иранской границе есть убитый
14:23 5010
Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 6399
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы; все еще актуально
26 апреля 2025, 22:12 6350

ЭТО ВАЖНО

Рубио анонсировал «критически важную» неделю
Рубио анонсировал «критически важную» неделю новость дополнена
18:08 1340
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
17:54 1329
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:26 1741
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур обновлено 17:20
17:20 2167
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
16:24 2857
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 1805
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 4145
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии?
Трамп играет на руку Путину. Иначе – где гарантии? главная тема
26 апреля 2025, 23:01 5185
Перестрелка на азербайджано-иранской границе
Перестрелка на азербайджано-иранской границе есть убитый
14:23 5010
Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 6399
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба
Америке было наплевать. Украинских детей спасла Куба былое и думы; все еще актуально
26 апреля 2025, 22:12 6350
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться