Турция призывает мир к действию в Газе

Принуждение Израиля к миру в секторе Газа является важнейшей задачей международного сообщества.

Об этом заявил в Дохе глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Израиль должен быть принужден к миру. Международное сообщество должно взять на себя ответственность за это», — сказал турецкий министр.