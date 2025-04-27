Турция призывает мир к действию в Газе

Принуждение Израиля к миру в секторе Газа является важнейшей задачей международного сообщества.
Об этом заявил в Дохе глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
«Израиль должен быть принужден к миру. Международное сообщество должно взять на себя ответственность за это», — сказал турецкий министр.
По словам Фидана, ситуация в Газе была первым пунктом в повестке прошедших переговоров в Дохе. «На глазах у мирового сообщества в Газе происходит гуманитарная трагедия. Гуманитарная помощь в регион не доставляется уже почти два месяца», — отметил глава МИД Турции. Он добавил, что основными задачами на данном этапе являются скорейшее восстановление режима прекращения огня, обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу и обмен заложниками.
По мнению главы МИД Турции, урегулирование палестинской проблемы возможно только на двухгосударственной основе.