Израиль дважды атаковал Бейрут. Ливан обратился к США и Франции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте объект шиитского движения «Хезболла», на котором хранились высокоточные ракеты.
Об этом сообщили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении, распространившемся через канцелярию главы кабмина Израиля.
«Под руководством премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Каца Армия обороны Израиля атаковала объект в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты «Хезболлы», что представляло значительную угрозу для Государства Израиль», — говорится в сообщении.
В нем также подчеркивается, что «Израиль не позволит «Хезболле» наращивать свой потенциал где бы то ни было в Ливане».
Президент Ливана Джозеф Аун осудил авиаудар по южному предместью Хадас в Бейруте и призвал США и Францию вмешаться, чтобы прекратить нарушения прекращения огня со стороны Израиля.
«Настойчивость израильского противника, продолжающего агрессивные действия, требует решительных действий от Соединенных Штатов и Франции как гарантов соглашения о перемирии, вступившего в силу 27 ноября 2024 года, - отметил он. - Вашингтон и Париж должны заставить Израиль немедленно прекратить свои атаки».
*** 19:28
Самолеты армии Израиля нанесли удар по пригороду Хадас на южной окраине Бейрута.
Ранее израильские военные призвали жителей Хадаса срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящим авиаударом по предполагаемому объекту «Хезболлы».
«В целях безопасности всем, кто находится рядом с объектом «Хезболлы», следует немедленно покинуть соседние с ним здания и держаться от них на расстоянии не менее 300 м», - предупредил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке в соцсети X.