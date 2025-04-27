Израиль дважды атаковал Бейрут. Ливан обратился к США и Франции

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте объект шиитского движения «Хезболла», на котором хранились высокоточные ракеты.

Об этом сообщили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении, распространившемся через канцелярию главы кабмина Израиля.

«Под руководством премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Каца Армия обороны Израиля атаковала объект в Бейруте, где хранились высокоточные ракеты «Хезболлы», что представляло значительную угрозу для Государства Израиль», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что «Израиль не позволит «Хезболле» наращивать свой потенциал где бы то ни было в Ливане».