Лавров о призыве Трампа «остановиться»: «Мы и дальше будем бить...»

В интервью американской телекомпании CBS министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова спросили, готова ли Россия прислушаться к просьбе президента США Дональда Трампа, который после недавних массированных ракетных ударов по Киеву призвал президента Владимира Путина «остановиться».

В ночь на 24 апреля российская армия нанесла по украинской столице комбинированный удар дронами и ракетами, в результате был разрушен целый жилой квартал. Погибли 12 мирных жителей, более 90 получили ранения.

После встречи с президентом Украины в Ватикане глава Белого дома также назвал удары по гражданским объектам в Украине недопустимыми и высказал подозрения в том, что Путин на самом деле не хочет мира.

Журналистка CBS спросила, готова ли Москва последовать призывам Трампа.

«Мы продолжим наносить удары по объектам, которые использует украинская армия, некоторые наемники из других государств и инструкторы», — сказал Лавров.

На прямой вопрос, не был ли удар по Киеву ошибкой, Лавров заявил: «Это была цель, которая использовалась украинскими военными, Министерством обороны, командиры на поле боя имеют право атаковать их. Целью нападения не было что-то абсолютно гражданское, как в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году… Мы атакуем только те объекты, которые используются военными…»

Ведущая программы Meet the Press спросила главу российского МИД о безусловном прекращении огня, на которое согласилась Украина, но не Россия, выдвинувшая несколько условий.

В ответ Лавров заявил, что Россия также согласна на безусловное перемирие, но «мы хотим гарантий, что прекращение огня не будет снова использовано для укрепления украинской армии и что поставки оружия должны прекратиться».

Журналистка сказала Лаврову, что Киев принял предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, но Москва выдвинула условия.

«Нет, это не предварительные условия, — сказал Лавров. — Это уроки, которые мы получили по меньшей мере три раза, когда заключались сделки, похожие на ту, которую мы обсуждаем сейчас» (глава МИД РФ имел в виду соглашения о перемирии, которые заключались в Минске и в нарушении которых Киев и Москва обвиняют друг друга).

Лавров снова заявил, что для нового перемирия Запад должен отказаться от поставок Украине вооружений. Ранее это условие Киев и его европейские союзники назвали неприемлемым.

По словам Лаврова, Европа «прямо заявила, что может поддержать только ту сделку, которая в конце концов сделает Украину сильнее, сделает Украину победительницей». «Так что если такова цель этого прекращения огня, я не думаю, что это то, чего хочет президент Трамп. Это то, что европейцы вместе с Зеленским хотят сделать из инициативы президента Трампа».