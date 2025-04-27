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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

В Белом доме ожидают скорую сделку по украинским ресурсам

19:37 478

Белый дом уверен, что США и Украина вскоре заключат сделку по полезным ископаемым.

Как заявил в интервью телеканалу Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, глава американской администрации Дональд Трамп решительно настроен по этому вопросу.

«Сделка по Украине будет заключена. Переговорщики усердно работали в выходные, и в первую очередь это касается министра [финансов Скотта] Бессента и президента», — сказал он.

«Президент полон решимости сделать это», — добавил он.

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