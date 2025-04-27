Пезешкиан дал интервью Азербайджанскому телевидению

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан дал эксклюзивное интервью Азербайджанскому телевидению. Об этом сообщает AzTV.
Интервью выйдет в эфир сегодня в 20:00.
Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан дал эксклюзивное интервью Азербайджанскому телевидению. Об этом сообщает AzTV.
Интервью выйдет в эфир сегодня в 20:00.
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