Трамп готовит встречу с Кимом

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления диалога с КНДР, о чем тайно консультировалась с внешними экспертами, пишет Axios.
«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные варианты, в том числе взаимодействие», — сказал порталу высокопоставленный представитель США, добавив, что Вашингтон пытается понять, на каком этапе находится ядерная программа Пхеньяна.
В частности, на прошлой неделе США посетил посол Швеции в КНДР Андреас Бенгтссон для консультаций с американскими чиновниками и экспертами, отмечает портал. Его источники уточняют, что подобные встречи проходят в закрытом формате, а одной из тем обсуждений стал вопрос о том, кто будет вести переговоры с Пхеньяном, если они начнутся.
По данным этих источников, администрация Трампа обсуждает с бывшими официальными лицами и внешними экспертами вопрос возможного проведения новой встречи президента США с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Одной из причин их разногласий является ядерная программа Пхеньяна. Вашингтон настаивает на денуклеаризации Корейского полуострова. В КНДР считают необходимым усовершенствование ядерного арсенала из-за «угрозы безопасности», в том числе со стороны США.
Трамп трижды встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока — в июне 2018-го в Сингапуре, а также в феврале и июне 2019 года. Вторая встреча состоялась в Ханое, а третья прошла на границе между КНДР и Южной Кореей в демилитаризованной зоне. Трамп утверждал, что он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга». Саммиты оказались драматичными, но не увенчались успехом, пишет Axios.
С тех пор КНДР «добилась тревожных успехов в ядерной сфере» и теперь вряд ли рассмотрит возможность денуклеаризации, так как имеет более сильную переговорную позицию, сказал бывший американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. Помимо прочего, почти все северокорейские чиновники, участвовавшие во встречах с представителями первой администрации Трампа, были уволены или отправлены на переобучение, отмечает портал.
После второй победы республиканца на президентских выборах его команда обсуждала возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы «растопить лед» в отношениях, передавал Reuters со ссылкой на два источника. Северокорейский лидер тогда утверждал, что Вашингтон и Пхеньян еще никогда не были так близки к развязыванию «самой разрушительной термоядерной войны».