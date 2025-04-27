Трамп готовит встречу с Кимом

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления диалога с КНДР, о чем тайно консультировалась с внешними экспертами, пишет Axios.

«За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем потенциальные варианты, в том числе взаимодействие», — сказал порталу высокопоставленный представитель США, добавив, что Вашингтон пытается понять, на каком этапе находится ядерная программа Пхеньяна.

В частности, на прошлой неделе США посетил посол Швеции в КНДР Андреас Бенгтссон для консультаций с американскими чиновниками и экспертами, отмечает портал. Его источники уточняют, что подобные встречи проходят в закрытом формате, а одной из тем обсуждений стал вопрос о том, кто будет вести переговоры с Пхеньяном, если они начнутся.

По данным этих источников, администрация Трампа обсуждает с бывшими официальными лицами и внешними экспертами вопрос возможного проведения новой встречи президента США с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.