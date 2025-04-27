USD 1.7000
EUR 1.9272
RUB 2.0463
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Уолтц: На переговорах с Зеленским настоял именно Трамп

20:02 898

Президент США Дональд Трамп настаивал на личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

По словам Уолтца, Трамп был полон решимости встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть переговоры по мирному урегулированию по Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые встретились после февральской ссоры в Овальном кабинете Белого дома. По сообщению их пресс-служб, утром 26 апреля президенты Украины и США провели «очень продуктивную» встречу в базилике Святого Петра в Ватикане, куда оба лидера прибыли для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.

Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 6828
В иранском порту после взрыва число жертв продолжает расти
В иранском порту после взрыва число жертв продолжает расти видео; фото; обновлено 20:57
20:57 27033
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы?
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы? еще один вопрос; все еще актуально
00:31 9247
Обещать – не значит жениться
Обещать – не значит жениться актуальный комментарий
14:54 3994
Рубио анонсировал «критически важную» неделю
Рубио анонсировал «критически важную» неделю новость дополнена
18:08 2123
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
17:54 2099
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:26 2358
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур обновлено 17:20
17:20 2603
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
16:24 3651
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 2140
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 5050

ЭТО ВАЖНО

Почти химическая атака на Иран
Почти химическая атака на Иран наша корреспонденция
11:53 6828
В иранском порту после взрыва число жертв продолжает расти
В иранском порту после взрыва число жертв продолжает расти видео; фото; обновлено 20:57
20:57 27033
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы?
Почему Алиеву не по пути с Советом Европы? еще один вопрос; все еще актуально
00:31 9247
Обещать – не значит жениться
Обещать – не значит жениться актуальный комментарий
14:54 3994
Рубио анонсировал «критически важную» неделю
Рубио анонсировал «критически важную» неделю новость дополнена
18:08 2123
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
Зеленский опроверг главу Генштаба России: ВСУ в Курской и Белгородской областях
17:54 2099
Ильхам Алиев соболезнует...
Ильхам Алиев соболезнует...
17:26 2358
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур
Пезешкиан отправился к месту взрыва. В Иране общенациональный траур обновлено 17:20
17:20 2603
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
Военные заявили Путину: Операция в Курской области продолжается
16:24 3651
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
Для Кремля «рано» говорить об условиях сделки по Украине
15:48 2140
Война разделила мужа и жену
Война разделила мужа и жену объектив haqqin.az
15:16 5050
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться