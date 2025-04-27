Уолтц: На переговорах с Зеленским настоял именно Трамп

Президент США Дональд Трамп настаивал на личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска, заявил его советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

По словам Уолтца, Трамп был полон решимости встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть переговоры по мирному урегулированию по Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп впервые встретились после февральской ссоры в Овальном кабинете Белого дома. По сообщению их пресс-служб, утром 26 апреля президенты Украины и США провели «очень продуктивную» встречу в базилике Святого Петра в Ватикане, куда оба лидера прибыли для участия в церемонии похорон Папы Римского Франциска.