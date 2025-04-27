Сын Трампа откроет «Исполнительную власть» для сверхбогатых

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший, банкир Омид Малик и другие инвесторы анонсировали создание элитного клуба «Исполнительная власть» в Вашингтоне, сообщает Politico.

Для вступления в клуб потребуется приглашение и сумма свыше $500 тыс. Клуб будет располагаться в историческом районе Джорджтаун и станет местом для бизнесменов и технологических магнатов, желающих развивать связи с администрацией Трампа.

Основатели клуба, включая партнеров из венчурной компании 1789 Capital, хотят создать самый эксклюзивный частный клуб в Вашингтоне. Официальное открытие состоялось 26 апреля на вечеринке в отеле Willard.