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Сын Трампа откроет «Исполнительную власть» для сверхбогатых

20:21 695

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший, банкир Омид Малик и другие инвесторы анонсировали создание элитного клуба «Исполнительная власть» в Вашингтоне, сообщает Politico.

Для вступления в клуб потребуется приглашение и сумма свыше $500 тыс. Клуб будет располагаться в историческом районе Джорджтаун и станет местом для бизнесменов и технологических магнатов, желающих развивать связи с администрацией Трампа.

Основатели клуба, включая партнеров из венчурной компании 1789 Capital, хотят создать самый эксклюзивный частный клуб в Вашингтоне. Официальное открытие состоялось 26 апреля на вечеринке в отеле Willard.

Слева направо: Вивек Рамасвами, сенатор Берни Морено (республиканец, Огайо), Омид Малик, вице-президент Дж. Ди Вэнс и Дональд Трамп-младший
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