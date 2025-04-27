Салех Мамедов построил дорогу в Ходжалы. Асфальт рухнул через год

После проливных дождей последних дней разрушилось асфальтовое покрытие центральной улицы города Ходжалы, сданное в эксплуатацию около года назад. Кадры с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook военный эксперт Адалят Вердиев. За считанные минуты видео в азербайджанском сегменте стало вирусным, его опубликовал и экс-депутат Этибар Гусейнов.

На видео зафиксированы многочисленные выбоины и разрушения дорожного полотна.

«Ходжалы — наша кровавая память. Асфальт пришел в негодность всего через год», — отметил эксперт.