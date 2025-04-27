Салех Мамедов построил дорогу в Ходжалы. Асфальт рухнул через год

После проливных дождей последних дней разрушилось асфальтовое покрытие центральной улицы города Ходжалы, сданное в эксплуатацию около года назад. Кадры с места происшествия опубликовал на своей странице в Facebook военный эксперт Адалят Вердиев. За считанные минуты видео в азербайджанском сегменте стало вирусным, его опубликовал и экс-депутат Этибар Гусейнов.
На видео зафиксированы многочисленные выбоины и разрушения дорожного полотна.
«Ходжалы — наша кровавая память. Асфальт пришел в негодность всего через год», — отметил эксперт.
Дорога, ведущая в центр Ходжалы, является частью многочисленных инфраструктурных проектов, реализуемых на освобожденных территориях Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана. Специалисты указывают, что основной причиной преждевременного разрушения асфальтобетонного покрытия стало нарушение технологических норм, в частности, недостаточное содержание битума в асфальтной смеси. Согласно действующим технологическим стандартам, на одну тонну асфальтобетона должно приходиться не менее 60 килограммов битума. Однако фактическое соблюдение этих норм в нашей стране вызывает серьезные и вполне обоснованные сомнения.
Следует отметить, что недостаток битума неизменно приводит к снижению водостойкости асфальта - вода легко проникает в структуру покрытия, разрушая его в процессе циклического замерзания и оттаивания. Кроме того, асфальт теряет необходимую пластичность, что приводит к образованию трещин, выбоин и характерных деформаций, известных как «гармошка» (волноподобные продольные неровности дорог). Озвученные факты еще раз подтверждают бытующее мнение о многочисленных коррупционных фактах, о которых пишут СМИ в Госагентстве автомобильных дорог.
В связи с этим следует особо подчеркнуть, что после недавних проливных дождей пострадала первая в Азербайджане платная автомагистраль Баку–Губа–граница с Россией. На одном из участков, затопленном сильным селевым потоком, под водой оказался автомобиль, а само дорожное полотно получило значительные повреждения.
При обследовании выяснилось, что, несмотря на установку под дорожным полотном двух водоотводных труб большого диаметра, их пропускной способности оказалось недостаточно для отвода мощного потока воды, стекавшего с горных склонов. Другими словами, при проектировании дорожной инфраструктуры в расчётах водопропускной способности были допущены неточности, что в условиях экстремальных осадков привело к разрушению дорожного покрытия.