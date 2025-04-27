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Трамп хочет, чтобы следующим Папой стал американец

21:17 930

Президент США Дональд Трамп желает, чтобы преемником Папы Франциска стал американец, сообщает BILD.

По его словам, участие Трампа в похоронах Франциска было важным событием. «У него много католических избирателей: 54% американских католиков проголосовали за республиканца (хотя сам Трамп с 2020 года называет себя «христианином без конфессии»)», — напомнили в BILD.

Издание отмечает, что Франциск критиковал Трампа за миграционную политику, заявляя, что «лидер, строящий стены против мигрантов, не является христианином». Теперь Трамп надеется, что новый понтифик будет меньше его критиковать и будет способствовать «восстановлению консервативного католицизма американского образца».

Среди возможных кандидатов на папский престол в BILD называют нью-йоркского кардинала Тимоти Долана, кардинала Чикаго Блейза Джозефа Купича и кардинала Ньюарка Джозефа Уильяма Тобина. Однако издание подчеркивает, что ни один из десяти американских кардиналов пока не считается фаворитом, и Трампу будет сложно повлиять на выбор.

Ранее в La Stampa сообщали, что одним из главных претендентов на пост Папы Римского является итальянец Пьетро Паролин — опытный дипломат, способный обеспечить баланс внутри Церкви.

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