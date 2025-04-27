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В Иране обвинили Израиль во взрыве в порту

21:26 1896

Иранский депутат Мохаммед Серадж заявил, что Израиль причастен к взрыву в Бендер-Аббасе, указывая на «доказательства».

По его словам, «это не было случайностью, четкие доказательства подтверждают причастность Израиля».

«Взрывчатка была заложена в контейнеры либо в стране их происхождения, либо на маршруте транспортировки. Мы не исключаем причастность внутренних источников к закладке взрывчатки в контейнеры. Взрыв произошел в четырех разных местах», — добавил депутат.

Число погибших в результате взрыва возросло до 40, пострадал 1 241 человек.

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