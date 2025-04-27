Трамп «помог» укрепить отношения Гренландии и Дании

Новый премьер-министр Гренландии, 33-летний Йенс-Фредерик Нильсен, заявил в воскресенье, 27 апреля, что остров никогда не станет «куском собственности», который можно купить.

«Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не станем собственностью, которую можно купить, и это, по моему мнению, самое важное, что нужно понять», - заявил журналистам вступивший в должность 7 апреля Нильсен во время своего первого визита в Данию в сопровождении датского премьер-министра Метте Фредериксен.

Гренландский премьер отметил также, что сейчас его острову «нужно сблизиться» с Данией. «Я полностью согласна с этим», - отреагировала на его заявление Фредериксен.

Визит Нильсена последовал за визитом датского премьер-министра в Гренландию в начале апреля. Перед тем Фредериксен ответила президенту США Дональду Трампу: «Нельзя аннексировать другую страну».

И Фредериксен, и Нильсен, который возглавляет новое коалиционное правительство Гренландии после победы его правоцентристской партии «Демократы» на парламентских выборах в марте, заявили, что готовы встретиться с действующим американским лидером для проведения переговоров. «Мы готовы к прочному партнерству и к дальнейшему развитию, но мы хотим уважения», - подчеркнул Нильсен, повторив, что Гренландия готова углублять связи с Соединенными Штатами.

Напряженность между США и Данией резко возросла после того, как глава Белого дома несколько раз заявил, что хочет взять под контроль богатый ресурсами арктический остров. Так, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в середине марта, отвечая на вопрос о возможной аннексии Гренландии, президент США сказал: «Я думаю, это произойдет», - добавив, что остров нужен Соединенным Штатам «для международной безопасности».