«Карабах» - 12-кратный чемпион Азербайджана!

Футбольный клуб «Карабах» в 12-й раз стал чемпионом Азербайджана.
Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова в матче 32-го тура Премьер-лиги сыграли вничью с «Сабахом» (1:1) и за четыре тура до финиша стали недосягаемыми.
Редон Джиджа на 42-й минуте с пенальти вывел «Карабах» вперед, а Боян Летич на 73-й восстановил равновесие.
11 из 12-ти титулов для агдамцев выиграл Гурбан Гурбанов. Начиная с сезона 2013/14 «Карабах» лишь раз упустил чемпионство. Это было в сезоне 2020/21, когда 1-е место занял «Нефтчи».
А свое первое чемпионство «Карабах» завоевал в 1993 году под руководством Агасалима Мирджавадова.
«Карабах» вновь представит Азербайджан в Лиге чемпионов.
Также сегодня состоялся матч «Сабаил» - «Араз-Нахчыван», который завершился со счетом 1:1.
Ранее состоялись игры «Туран-Товуз» - «Шамахы» (1:1) и «Кяпяз» - «Зиря» (0:1). 32-й тур завершится завтра матчем «Сумгаит» - «Нефтчи».
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