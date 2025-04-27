«Карабах» - 12-кратный чемпион Азербайджана!

Футбольный клуб «Карабах» в 12-й раз стал чемпионом Азербайджана.

Сегодня подопечные Гурбана Гурбанова в матче 32-го тура Премьер-лиги сыграли вничью с «Сабахом» (1:1) и за четыре тура до финиша стали недосягаемыми.

Редон Джиджа на 42-й минуте с пенальти вывел «Карабах» вперед, а Боян Летич на 73-й восстановил равновесие.