А «Ливерпуль» - 20-кратный чемпион Англии

«Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге, разгромив в 24-м туре «Тоттенхэм» (5:1).
Подопечные Арне Слота довели количество набранных очков до 82 и увеличили отрыв от главного преследователя - «Арсенала» - до 15 очков.
Таким образом, «Ливерпуль» стал одной из двух самых титулованных команд Англии, завоевав 20-й титул чемпионов страны. Столько же - у «Манчестер Юнайтед», который в последний раз занимал первое место в сезоне-2012/2013. На третьем месте лондонский «Арсенал». У «канониров» 13 чемпионств.