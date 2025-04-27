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А «Ливерпуль» - 20-кратный чемпион Англии

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Отдел спорта
22:12 549

«Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге, разгромив в 24-м туре «Тоттенхэм» (5:1).

Подопечные Арне Слота довели количество набранных очков до 82 и увеличили отрыв от главного преследователя - «Арсенала» - до 15 очков.

Таким образом, «Ливерпуль» стал одной из двух самых титулованных команд Англии, завоевав 20-й титул чемпионов страны. Столько же - у «Манчестер Юнайтед», который в последний раз занимал первое место в сезоне-2012/2013. На третьем месте лондонский «Арсенал». У «канониров» 13 чемпионств.

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