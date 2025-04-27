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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Азербайджан готовится к международной регате

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22:18 308

В преддверии международной регаты «Кубок президента-2025», посвященной 102-й годовщине общенационального лидера Гейдара Алиева, которая пройдет с 28 апреля по 2 мая, представители Федерации гребли и каноэ Азербайджана встретились с жителями Физули.

Как сообщили в Федерации, во время встречи жителей, переехавших в заново отстроенный город Физули, проинформировали о мероприятии, которое состоится 28 апреля на водохранилище Кёндялянчай. Начиная с 11:00 здесь пройдут интересные водные шоу, показательные выступления гребцов, викторины и интеллектуальные конкурсы для детей и подростков. Федерация вручит памятные подарки. Жителям предоставят возможность попробовать свои силы в гребле.

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» примут участие более 200 спортсменов из более чем 20 стран Европы, Азии и Африки. 29 апреля в 14:00 в Мингячевире на проспекте Гейдара Алиева пройдет официальный парад соревнований. С 11:00 29 апреля на водохранилище Суговушан состоится церемония открытия регаты и первые соревнования. Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевире в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр».

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