Китай поддержал Пакистан

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонных переговорах с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром подтвердил поддержку Китая в защите суверенитета и безопасности Пакистана.

Ван И отметил, что Китай внимательно следит за ситуацией и поддерживает усилия Исламабада в борьбе с терроризмом.