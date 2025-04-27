Китай поддержал Пакистан

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонных переговорах с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром подтвердил поддержку Китая в защите суверенитета и безопасности Пакистана.
Ван И отметил, что Китай внимательно следит за ситуацией и поддерживает усилия Исламабада в борьбе с терроризмом.
По словам министра, борьба с терроризмом — общая обязанность всех стран, и Китай всегда поддерживал Пакистан в его решительных действиях по этому направлению.
Недавняя террористическая атака в индийском Джамму и Кашмире, унесшая жизни 25 индийцев и одного гражданина Непала, обострила отношения между Индией и Пакистаном. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Фронт сопротивления".