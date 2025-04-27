Писториус: США зашли слишком далеко, требуя уступок от Украины

В интервью германской телекомпании ARD Писториус сказал, что Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа об уступках в обмен на прекращение огня с Россией, поскольку это было бы похоже на «капитуляцию».

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в воскресенье, что в своих требованиях к Украине уступить России свои территории США заходят слишком далеко.

«Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это [предложение Трампа], это похоже на капитуляцию. Я не вижу никакой дополнительной ценности», — сказал Писториус.

В недавнем интервью изданию Time 25 апреля Дональд Трамп заявил, что не видит никакой возможности возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию. На вопрос журналиста, следует ли также считать четыре оккупированных Россией восточных региона безвозвратно потерянными для Киева, американский президент ничего не сказал.

В интервью ARD министр обороны Германии также заявил, что Украина и сама понимает, что ради устойчивого прекращения огня ей, возможно, придется расстаться с частью земель.

«Но они, безусловно, не пойдут так далеко — или не должны заходить так далеко — как последнее предложение американского президента», — сказал он.

Борис Писториус, скорее всего, останется министром обороны Германии в новом коалиционном правительстве страны.