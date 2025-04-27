Украина и США изменили сделку о недрах

Он написал в своих соцсетях, что такая договоренность была достигнута во время его визита в Вашингтон и переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Украина и США договорились, что в соглашении о совместной добыче полезных ископаемых, которое намерены заключить две страны, не должна учитываться военная помощь, оказанная Вашингтоном до подписания документа, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

После прихода к власти президент Дональд Трамп заявил, что США должны получить компенсацию за оказанную Украине военную и другую помощь — и при этом называл цифры такой поддержки, которую Киев и экономические эксперты называли завышенными в несколько раз.

Глава Белого дома объяснял необходимость заключения договора о совместной добыче полезных ископаемых именно необходимостью компенсировать затраты США. Позже, по данным прессы, США пытались закрепить в документе, что ранее выделенная Вашингтоном помощь должна составить американский вклад в Фонд развития и восстановления Украины, который создается в соответствии с документом.

Киев возражал, что помощь США предоставлялась на безвозмездной основе и не может считаться долгом. Кроме того, эксперты опасались, что если Киев предоставит Вашингтону неограниченные права на использование своих природных ресурсов, это может помешать процессу вступления Украины в ЕС.

«Главное — четко обозначили наши красные линии: соглашение должно отвечать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно обязательно должно быть ратифицировано парламентом, — написал Шмыгаль. — Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания».