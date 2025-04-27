Иран готовится к казни напавшего на посольство Азербайджана

В Иране завершены все подготовительные процедуры для приведения в исполнение приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как сообщает İRNA, об этом заявил представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангир.
По его словам, судебная система полностью готова к исполнению решения о возмездии в отношении нападавшего.
"Имеется окончательный приговор. Все подготовительные работы завершены, и судебная система готова к приведению решения в исполнение", — отметил Джахангир.
Нападение произошло 27 января 2023 года около 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался через охрану посольства, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова.
30 января МИД Азербайджана эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана и приостановил его деятельность. В Азербайджане было возбуждено уголовное дело по факту нападения.
Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее шехидов в Баку. Указом президента Азербайджана Орхан Ризван оглу Аскеров был посмертно награжден медалью «За Родину», Васиф Натиг оглу Тагиев — орденом «Доблесть» первой степени, а Махир Камиль оглу Иманов — медалью «За Родину».
Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило свою деятельность 15 июля 2024 года по новому адресу.
Процесс суда над Ясином Гусейнзаде продолжался два года. В итоге он был приговорен к смертной казни, а приговор утвердил Верховный суд Ирана. После этого дело было передано в Тегеран для исполнения.