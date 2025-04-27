Иран готовится к казни напавшего на посольство Азербайджана

В Иране завершены все подготовительные процедуры для приведения в исполнение приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает İRNA, об этом заявил представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангир.

По его словам, судебная система полностью готова к исполнению решения о возмездии в отношении нападавшего.

"Имеется окончательный приговор. Все подготовительные работы завершены, и судебная система готова к приведению решения в исполнение", — отметил Джахангир.