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Иран готовится к казни напавшего на посольство Азербайджана

27 апреля 2025, 23:46 854

В Иране завершены все подготовительные процедуры для приведения в исполнение приговора в отношении Ясина Гусейнзаде, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает İRNA, об этом заявил представитель судебной системы Ирана Асгар Джахангир.

По его словам, судебная система полностью готова к исполнению решения о возмездии в отношении нападавшего.

"Имеется окончательный приговор. Все подготовительные работы завершены, и судебная система готова к приведению решения в исполнение", — отметил Джахангир.

Нападение произошло 27 января 2023 года около 08:30 по бакинскому времени. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался через охрану посольства, убил начальника охраны Орхана Аскерова и ранил сотрудников службы охраны Васифа Тагиева и Махира Иманова.

30 января МИД Азербайджана эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана и приостановил его деятельность. В Азербайджане было возбуждено уголовное дело по факту нападения.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее шехидов в Баку. Указом президента Азербайджана Орхан Ризван оглу Аскеров был посмертно награжден медалью «За Родину», Васиф Натиг оглу Тагиев — орденом «Доблесть» первой степени, а Махир Камиль оглу Иманов — медалью «За Родину».

Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило свою деятельность 15 июля 2024 года по новому адресу.

Процесс суда над Ясином Гусейнзаде продолжался два года. В итоге он был приговорен к смертной казни, а приговор утвердил Верховный суд Ирана. После этого дело было передано в Тегеран для исполнения.

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