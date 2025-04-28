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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Зеленский: Россия обманывает...

00:01 566

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «пытается обмануть» США и другие страны, продолжая затягивать войну против Украины.

По его словам, никаких реальных шагов к прекращению боевых действий со стороны России нет. Зеленский отметил, что, несмотря на заявления России о готовности принять американские предложения, российская армия продолжает свою активность: «После Пасхи оккупанты возобновили штурмовую активность, что, несмотря на значительные потери, подтверждает, что Россия пытается обмануть мир и продолжить войну».

Он подчеркнул, что для остановки войны необходимо продолжать давление на Россию: «Без давления невозможно добиться того, чтобы россияне приняли необходимые шаги для прекращения войны».

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