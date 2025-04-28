Убийство мусульманина во французской мечети

«Расизму и ненависти на почве религии нет места во Франции. Свобода вероисповедания должна быть неприкосновенной», — написал Макрон, комментируя убийство, произошедшее в пятницу. Он также выразил поддержку «нашим согражданам-мусульманам».

Его заявление последовало за жестоким убийством мусульманина в мечети в коммуне Ла-Гранд-Комб в регионе Гар на юге Франции, сообщает AFP.

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье заявил, что расизму и религиозной ненависти нет места в стране.

Жертвой нападения стал 22-летний выходец из Мали. Он был убит более чем 40 ударами ножа во время молитвы в мечети. Нападавший, 21-летний безработный француз боснийского происхождения по имени Оливье, снял видео убийства, сопровождая его антиисламскими высказываниями. Видео с места преступления он отправил другому человеку, который затем выложил запись в соцсеть, но вскоре удалил. Подозреваемый до сих пор находится в розыске и считается крайне опасным.

Тело обнаружили лишь утром, когда верующие пришли на пятничную молитву.

По данным прокуратуры, действия преступника были «хладнокровными и жестокими».

Премьер-министр Франции Франсуа Байру назвал произошедшее «исламофобной мерзостью». Министр юстиции Жеральд Дарманен охарактеризовал убийство как «отвратительное преступление», ранящее сердца всех верующих».

В ответ на трагедию во Франции прошли марши и митинги против исламофобии, в том числе в Париже на площади Республики и в Ла-Гранд-Комбе. Министр внутренних дел встретился с представителями мусульманской общины и пообещал усилить меры безопасности вокруг мечетей.