Ярый сторонник Украины станет новым главой МИД Германии

По его данным, Вадефуль уже несколько недель считается перспективным кандидатом. Ранее он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.

Вадефуль выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать немецкое оружие против целей на территории РФ, а также заявлял, что Берлину необходимо пересмотреть свою прежнюю политику в отношении Москвы. Отмечается, что за последние 2 недели Вадефуль уже провел неофициальные встречи с главами МИД Франции, Британии, Италии и Польши.

До этого сообщалось, что новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц 28 апреля назовет имена министров, которые должны войти в состав будущего правительства страны от ХДС. Ожидается, что он возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.