Ярый сторонник Украины станет новым главой МИД Германии

Политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может возглавить Министерство иностранных дел Германии.
Об этом сообщает телеканал NTV.
По его данным, Вадефуль уже несколько недель считается перспективным кандидатом. Ранее он занимал должность заместителя председателя фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге.
Вадефуль выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать немецкое оружие против целей на территории РФ, а также заявлял, что Берлину необходимо пересмотреть свою прежнюю политику в отношении Москвы. Отмечается, что за последние 2 недели Вадефуль уже провел неофициальные встречи с главами МИД Франции, Британии, Италии и Польши.
До этого сообщалось, что новоизбранный канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц 28 апреля назовет имена министров, которые должны войти в состав будущего правительства страны от ХДС. Ожидается, что он возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.