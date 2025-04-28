Нетаньяху уверен: «Так или иначе, но у Ирана не будет ядерного оружия»

Об этом он сообщил, выступая на конференции новостного портала JNS в Иерусалиме.

«Успешной сделкой будет та, которая лишит Иран возможности обогащать уран для ядерного оружия», — подчеркнул он. По словам Нетаньяху, Иран до сих пор не обладает ядерным оружием благодаря «непрерывным действиям» нескольких израильских правительств под его руководством, которые «отбросили» Тегеран в этом вопросе на десятилетие назад.

Премьер добавил, что Израиль находится в тесном контакте с США и намерен не допустить появления у Ирана ядерного арсенала: «…Как я и говорил, так или иначе, но у Ирана не будет ядерного оружия. Одним из способов добиться этого является достижение соглашения, которое не позволит Тегерану сделать это, так как демонтирует иранскую ядерную инфраструктуру».

Нетаньяху подчеркнул, что в соглашение также должно быть включено положение о запрете разработки баллистических ракет Тегераном.

Ранее газета The New York Times сообщила, что очередной раунд переговоров между США и Ираном пройдет в ближайшие две недели в одной из европейских стран при посредничестве Омана. Третий раунд диалога завершился в Маскате, где параллельно с политическими переговорами проходили технические консультации экспертов по деталям потенциального соглашения.