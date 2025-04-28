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Нетаньяху уверен: «Так или иначе, но у Ирана не будет ядерного оружия»

01:13 314

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение по ядерной программе Ирана должно полностью лишить Тегеран возможности обогащать уран для создания ядерного оружия.

Об этом он сообщил, выступая на конференции новостного портала JNS в Иерусалиме.

«Успешной сделкой будет та, которая лишит Иран возможности обогащать уран для ядерного оружия», — подчеркнул он. По словам Нетаньяху, Иран до сих пор не обладает ядерным оружием благодаря «непрерывным действиям» нескольких израильских правительств под его руководством, которые «отбросили» Тегеран в этом вопросе на десятилетие назад.

Премьер добавил, что Израиль находится в тесном контакте с США и намерен не допустить появления у Ирана ядерного арсенала: «…Как я и говорил, так или иначе, но у Ирана не будет ядерного оружия. Одним из способов добиться этого является достижение соглашения, которое не позволит Тегерану сделать это, так как демонтирует иранскую ядерную инфраструктуру».

Нетаньяху подчеркнул, что в соглашение также должно быть включено положение о запрете разработки баллистических ракет Тегераном.

Ранее газета The New York Times сообщила, что очередной раунд переговоров между США и Ираном пройдет в ближайшие две недели в одной из европейских стран при посредничестве Омана. Третий раунд диалога завершился в Маскате, где параллельно с политическими переговорами проходили технические консультации экспертов по деталям потенциального соглашения.

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