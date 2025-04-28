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Саудовская Аравия и Катар выплатят долги Сирии

01:29 356

Саудовская Аравия и Катар приняли решение полностью покрыть долг Сирии перед Всемирным банком в размере около 15 млн долларов.

Об этом сообщило саудовское государственное агентство SPA.

В совместном заявлении министерств финансов двух стран подчеркивается: «Министерства финансов Саудовской Аравии и Катара объявляют о намерении погасить задолженность Сирии перед Всемирным банком на сумму около 15 млн долларов». Отмечается, что этот шаг откроет Сирии путь к возобновлению финансовой поддержки и позволит стране вновь получать помощь для восстановления экономики.

Ранее в апреле делегация Всемирного банка провела переговоры с сирийским правительством в Дамаске, обсуждая перспективы дальнейшего сотрудничества и пути смягчения последствий международных санкций. Впоследствии министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния и глава Центробанка Абделькадер аль-Хасрия приняли участие в ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного банка, посвященных вопросам возвращения Сирии в мировую финансовую систему.

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