Филиппины показали ответ Китаю на захват острова

Об этом сообщает Philippine News Agency.

Филиппинские военные провели высадку и подняли флаг на спорных островах в Южно-Китайском море в ответ на действия Китая.

27 апреля Национальная оперативно-тактическая группа «Западное Филиппинское море» провела межведомственную морскую операцию для укрепления суверенных прав страны. В операции участвовали Военно-морские силы, Береговая охрана и Национальная полиция Филиппин.

Филиппинские силы высадились на островах «Сэнди-Кей 1», «Сэнди-Кей 2» и «Сэнди-Кей 3», где зафиксировали присутствие китайского патрульного корабля и судов морской милиции КНР.

Операция стала ответом на высадку китайских сил на рифе «Сэнди-Кей 2» 26 апреля, когда представители Береговой охраны Китая подняли там свой флаг.

Инцидент произошел на фоне подготовки к ежегодным совместным учениям Филиппин и США. Район вокруг рифа имеет стратегическое значение, поскольку пересекается с наблюдательным постом Филиппин на острове Титу.

Ситуация обостряется на фоне территориальных споров в Южно-Китайском море, несмотря на решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге в 2016 году, которое признало претензии Китая незаконными. Пекин отказывается признавать вердикт и продолжает активное строительство искусственных островов в регионе.