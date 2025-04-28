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Илон Маск предсказал победу роботов над хирургами

01:53 179

Роботы уже через пять лет смогут обойти лучших хирургов по качеству проведения медицинских операций. Такое мнение выразил куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

"Роботы обойдут хороших хирургов в течение нескольких лет и лучших хирургов примерно через пять лет", - написал он в X.

Бизнесмен отметил, что его компания Neuralink была вынуждена использовать роботов для вживления электродов в мозг, так как человеческие руки не способны осуществить подобную операцию с необходимой скоростью и точностью.

Стартап Neuralink, созданный Маском в 2016 году, занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Предприниматель считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. В 2023 году компания сообщила, что получила от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке.

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