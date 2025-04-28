Илон Маск предсказал победу роботов над хирургами

Роботы уже через пять лет смогут обойти лучших хирургов по качеству проведения медицинских операций. Такое мнение выразил куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск.

"Роботы обойдут хороших хирургов в течение нескольких лет и лучших хирургов примерно через пять лет", - написал он в X.