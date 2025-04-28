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Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Россию

01:56 220

Ким Чен Ын подтвердил отправку войск КНДР в Россию и обещает добросовестно выполнять договор с Москвой.

Как передает Younhap со ссылкой на ЦТАК, северокорейские военные были задействованы в Курской области «для отражения авантюрного вооруженного вторжения» согласно четвертой статьи договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей.

«Операции по освобождению Курской области для отражения авантюрного вторжения в Российскую Федерацию завершились победой», — сообщило ЦТАК, добавив, что подразделения национальных вооруженных сил участвовали в операциях «по приказу главы государства» Ким Чен Ына.

Также Ким Чен Ын заявил, что скоро в Пхеньяне будет установлен мемориал, посвященный боям в Курской области, подтвердив таким образом потери среди КНА: «Родина и народ считают, что перед надгробиями павших солдат будут возложены цветы вечной жизни».

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