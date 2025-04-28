Нащупали что-то общее, но на публику не показывают

В Москве явно не хотят, чтобы Вашингтон оставил свои посреднические усилия в украинском урегулировании. А вот Вашингтон проявляет нетерпение.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в переговорах с Россией по Украине США высказывают много элементов, которые совпадают с позицией Москвы. Он не стал вдаваться в детали, заявив, что «переговоры не могут вестись публично». Зато глава МИД России Сергей Лавров в беседе с американскими журналистами все же раскрыл позицию РФ по отдельным пунктам гуляющего по СМИ «плана Трампа». В интервью CBS он заявил, что Россия не получала от США предложения по передаче управления Запорожской АЭС (а какие получала? – не сказал), однако вполне откровенно дал понять, что Москва и не рассматривает для себя возможность такой передачи. Ранее против идеи передать станцию под американский контроль - с дальнейшими поставками электроэнергии как Украине, так и России - выступал и Зеленский.
Лавров, впрочем, при этом опроверг предположение, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине. По его словам, Москва готова искать баланс интересов. Но он не сказал, где и в чем. Зато вновь обозначил такие «красные линии» со стороны Москвы, как прекращение западной военной помощи Украине для остановки огня. Россия поставила такое условие еще месяц назад. Вторым требованием была отмена мобилизации в Украине. Киев оба этих условия отверг и по-прежнему требует от Москвы безусловной остановки огня. Европейцы его в этом требовании поддерживают, но и поставки оружия прекращать не хотят.
Характерно, что российский министр на сей раз не стал подробно останавливаться на вопросах «размена» территорий, опустив также упоминание такого требования Москвы, как передача ей четырех областей плюс Крым в их административных границах, а не только тех частей, которые уже контролирует российская армия. Впрочем, ранее такие максимальные территориальные требования успел изложить французской прессе Дмитрий Песков.
В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил телеканалу NBC, что США на данном этапе имеют основания как для оптимизма в отношении перспектив урегулирования, так и причины для беспокойства. По его словам, ближайшая неделя будет очень важной, намекая на то, что потом США решат, хотят ли они продолжать заниматься посредничеством или пришло время сосредоточиться на других вопросах. На что уже глава МИД РФ Сергей Лавров тонко подметил, что в Москве «понимают нетерпение, потому что это в американской культуре – создавать ожидания и наращивать напряжение вокруг этих ожиданий», добавив, что это не помогает заниматься реальной политикой. И также дав понять, что Москва не хотела бы самоустранения Вашингтона.
Судя по всему, Москва действительно не исключает варианта выхода США из переговорного процесса, оставив инициативу за Европой. Но при этом российские переговорщики хотели бы сохранить в какой-то мере трек российско-американских переговоров по нормализации двусторонних отношений. Такая возможность сейчас, между тем, под большим вопросом, поскольку на фоне устранения Трампа от посредничества, с высокой вероятностью, активизируется американский Конгресс со своими новым санкционными инициативами. А поводом могут стать уже любые новые российские ракетно-бомбовые удары по целям в Украине, тем более должным образом информационно поданные.
После того как Трамп накоротке переговорил с украинским президентом Зеленским в базилике Святого Петра во время посещения Рима и церемонии прощания с папой Римским Франциском президент США снова публично раскритиковал Путина в связи с последними ракетно-бомбовыми ударами по целям в Украине (мол, они были совершенно лишними и неоправданными), намекнув на возможность перехода к санкциям. Судя по всему, Зеленский использовал возможность переговорить в Риме для того, чтобы нажаловаться Трампу на действия российской армии. Впрочем, по некоторым утечкам в прессу, на встрече с Зеленским настоял именно Трамп. Возможно, для того чтобы убедить его пойти и на сделку по мирному урегулированию с Россией, и на соглашение по украинским ресурсам с США. Которое тоже пока неизвестно когда будет подписано.
Похоже, обе стороны хотят мира. Но каждая – только на своих условиях. Что касается сближения позиций сторон, то возможно, где-то глубоко в кулуарах такие точки сближения нащупаны. Но по большей части сближение наблюдается лишь на переговорах между Москвой и Вашингтоном. И то, как мы видим, далеко не по всем вопросам. Публично же пока ничто не свидетельствует о каком-либо сближении позиции Москвы и Киева. Судя по всему, обе воюющие стороны уже сделали каждая свою ставку на военную весенне-летнюю кампанию. То есть на продолжение войны на истощение. А там видно будет.