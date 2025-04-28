Голландцы скандируют: Виват, король, виват!

Бендер-Аббас (Иран). Количество погибших при взрыве в порту иранского города Бендер-Аббас достигло 25, число раненых превысило 800 человек.
Пулвама (Кашмир). Снос домов вероятных участников теракта в Кашмире
Лондон (Великобритания). Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (почти 400 тысяч долларов). Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года – за 4 дня до катастрофы
Ахмадабад (Индия). Задержания нелегальных мигрантов после теракта в Кашмире
Дакар (Сенегал). Участники экологического марша The Herds из Африки в Арктику
Лондонский марафон. Общий вид участников на Тауэрском мосту
Амстердам (Нидерланды). Празднования Дня короля