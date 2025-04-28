Голландцы скандируют: Виват, король, виват!

Бендер-Аббас (Иран). Количество погибших при взрыве в порту иранского города Бендер-Аббас достигло 25, число раненых превысило 800 человек.

Лондон (Великобритания). Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (почти 400 тысяч долларов). Письмо-карточка датировано 10 апреля 1912 года – за 4 дня до катастрофы