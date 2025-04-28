В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову

В Румынии и Молдове участились случаи актов насилия и вандализма, в которых присутствовала или прослеживалась неонацистская составляющая. Авторитетное румынское издание PressOne провело обширное журналистское расследование и выявило экстремистскую группировку во главе с выходцем из Молдовы, превратившую насилие и фашизм в своего рода сетевую игру. Молодежь на территории двух стран подстрекали даже к убийствам и торговле наркотиками. Сведения о действиях правоохранительных органов в этом направлении пока ограничены. Как пишут журналисты из Румынии, неонацистское сообщество под названием Отряд 731 (по-румынски – Unitatea 731, сокращенно – U731) вербовало новых адептов среди юношей старшего школьного возраста, учащихся лицеев и колледжей. Для вступления в организацию предлагался квест с начислением баллов, или очков, как в видеоигре. Их количество определялось тяжестью совершенного правонарушения: от наклеек и граффити с нацистской символикой до акта терроризма. Группировка выбрала себе именование в честь «исследовательского» подразделения 731 Императорской армии Японии, жертвами которого с 1936 по 1945 стало более 200 000 китайских граждан. Чудовищные эксперименты над людьми с применением биологических и химических веществ сравнимы по жестокости со зверствами нацистов в Европе. Новый Отряд 731 использовал в своей деятельности Telegram, Instagram, TikTok и другие сети.

Лидер и его идеология Румынским репортерам посредством платформы Revolut установить выяснить реальную личность, скрывающуюся за десятками сетевых имен и в частности, под ником Инквизитор (Inquisitor), – верховного лидера Отряда 731 и создателя системы вербовки. Согласно выводам расследования, это молодой выходец из Молдовы Никита Попеску, временно проживающий в Германии. Ранее, как предполагают журналисты, опираясь на сообщения Telegram, Wire и Simple, в Молдове он входил в фашистскую структуру под названием «Cuibul Basarabean». (Многозначное слово, означающее «гнездо», «убежище» или «рассадник» в применении к сельскому хозяйству с прилагательным «Бессарабский».) Об этом писала и молдавская пресса. По данным прошлого года, координатором являлся молдаванин Сергей Доника, имеющий российское гражданство и находящийся под следствием за «нарушение равенства прав граждан» (статья 176 УК Молдовы). Так, согласно публикации 2024 года, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно со Службой информации и безопасности ликвидировала преступную группу, которая в течение 2023 года распространяла через Telegram-канал фашистский и антисемитский контент. Были установлены личности двух подозреваемых: 34-летний Сергей Доника и 17-летний подросток из семьи юриста. Оба жили в Кишиневе.

Донику характеризуют как сторонника неонацистской идеологии, который в период проживания в России входил в запрещенную там экстремистскую организацию «Непримиримая лига». Вернувшись в Молдову, он активно участвовал в деятельности «Cuibul Basarabean». «Организация пропагандировала деятельность с экстремистскими взглядами, антисемитского и ксенофобского характера через каналы Telegram», — со ссылкой на прокуратуру писала молдавская пресса еще весной прошлого года. Авторы румынского расследования рассказывают, что при построении своей организации Попеску следовал образцу аналогичных объединений в России и Украине, подобных MKY (расшифровка - «Маньяки: Культ Убийства»), которыми открыто восхищаются адепты Отряда 731, а эксперты характеризуют как неонацистские «криминальные культы». Журналисты разыскали видео в русскоязычной «хакерской» группе Inquisition, размещенное администратором Inquisitor. В связи с его ником упомянута и некая транснациональная неонацистская группировка «Подразделение 731», позднее переименованная в AR88, а в настоящее время действующая под аббревиатурой S.E.C.-104.

«Hello, brother! (Привет, брат!)», - так начинается диалог между двумя молодыми людьми и рабочим с азиатской внешностью. Событие происходит в неназванном провинциальном городке Румынии или Молдовы. После обмена репликами один из молодых людей, по росту гораздо выше рабочего, стреляет ему в ноги. Пострадавший падает на землю, кричит и зовет на помощь. Нападавшие сразу скрываются с места происшествия. Публикацию Inquisitor сопровождает подписью: «Ребята из моего тактического подразделения. Hello, brother». Как сообщают расследователи, ролики снимали сами участники Отряда 731 и отправляли в Instagram, TikTok и Telegram кадры нападений на бездомных, цыган, мигрантов и других людей, причисленных идеологами группировки к категории «недочеловеков». Объектами для агрессии считаются также активисты антифашистского движения, которых публично преследуют и унижают. Вербуемых адептов призывают к таким действиям как доксинг (преднамеренное разглашение персональных сведений), физическое нападение в общественных местах, нанесение увечий или убийство «врагов». Группировка поощряет вандализм в отношении административных зданий, использование взрывчатых веществ и получение средств, нужных «для дела», за счет торговли наркотиками. Иерархия и приглашение в «игру» Верховный лидер Отряда 731 стоит во главе созданной им иерархии и напрямую общается с узким кругом «приближенных», в идеале избегая контактов с рядовыми членами и новобранцами. Инквизитор-Попеску планирует и координирует акты вандализма или насилия, а его «соратники» передают указания остальным, если надо – при встрече. Однако внутренние разногласия всё же заставили лидера выходить на адептов лично. Румынские расследователи считают, что своих четверых соруководителей Инквизитор подобрал через Интернет из аналогичных неонацистских или неолегионерских групп. (Легионеры – правящее фашистское движение в Румынии времен Второй Мировой войны.) В статье названо имя одного из них - студента из Ясс Габриела Пасата под ником Skvll 731 или Skvll88, раскрытое самим Никитой Попеску после конфликта из-за лидерской позиции. Участники Отряда731 считали Пасата координатором и сооснователем группы. Он же в ответ на вопросы репортеров дал понять, что по сей день не имеет представления о личности того, от кого получал указания в течение шести месяцев.

Новых участников вербуют через Telegram-бот, созданный Никитой Попеску. Им присваивают кодовый номер в зависимости от региона проживания, что облегчает «центру» организацию действий на местах. А дальше – непосредственные действия и набор очков, которые начисляет тот же бот. Он взаимодействует с каналами новобранцев, куда они могут загружать доказательства проведенных акций. В «Условиях» бота имеется перечень заданий и уровни оценки. Накопленные баллы обеспечивают переход на новые уровни и продвижение по ветвям Отряда. Вызванные для дачи показаний в полицию бывшие члены Отряда731 сообщили, что подстрекательства не остались без воплощения: были убиты двое цыган из румынского уезда Арад. В расследовании упоминаются и менее тяжкие преступления. 18-летнего жителя Бакэу задержали власти за осквернение еврейского кладбища нацистской символикой. Связанный с группировкой Космин Ионеску попал под уголовное преследование за угрозы убийством представителям НПО «Ромы за демократию». (В Румынии и Молдове цыгане на законодательном уровне добились официального названия национальности «ромы».) Журналисты со ссылкой на собственные источники, отмечают, что Ионеску отрицал обвинения, и, по его словам, сообщения с угрозами отправлял лидер Отряда 731, взломавший аккаунт подозреваемого. В частных беседах с репортерами члены группировки подтвердили, что Ионеску подставили, а Инквизитор не раз хвастал умением взламывать аккаунты и «доксить» тех, кто стал «врагом». «Просвещение», угрозы и прокуратура Помимо бота Отряд 731 использует Telegram-канал с чатами, где участники делают расистские заявления и высказывают радикальные политические идеи. Часть обсуждений касается бытовых событий: чем занимались в школе или колледже, какую носят одежду, как подстригли волосы и прочее. Здесь нередко появляются личные изображения – с оружием в руках. Фото- и видеоматериалы также выкладывают в разделе «Edits», но здесь об участии в акциях группировки. «Отделение пропаганды» их преобразует в контент для сетей. В разделе под названием «Judes» рекрутов и «субрекрутов» ожидает антисемитская и неонацистская риторика с разоблачениями «еврейских планов по завоеванию мира». Со временем группировка начала проводить так называемые «конференции единства», где старшие члены идеологически поддерживают новых приверженцев. Бывший новобранец рассказал журналистам PressOne, что именно это побудило его присоединится к Отряду 731 – он хотел «изучать историю», точнее, легионеров.