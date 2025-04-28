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Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать соглашение

07:10 594

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал российского лидера Владимира Путина продемонстрировать приверженность миру и остановить боевые действия в Украине.

«Я хочу, чтобы он (Путин) прекратил стрелять, сел и подписал соглашение, — сказал Трамп журналистам. — Я считаю, что у нас есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к [нормальной] жизни».

Трамп во время общения с журналистами перед посадкой на борт Air Force One выразил свое разочарование относительно президента России Владимира Путина из-за ракетного удара по Киеву и заявил, что не может уверенно сказать, серьезно ли российский лидер настроен на прекращение войны.

«…Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое узнаем. Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России», – сказал Трамп.

Комментируя свою 15-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп отметил, что украинский лидер стремится сделать все возможное для своей страны: «Это была замечательная встреча. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Он упорно работает. Что произойдет дальше – увидим. Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорил это с самого начала».

Президент США считает, что Зеленский стал «спокойнее» и более заинтересованным в достижении мирного соглашения. Трамп сказал журналистам, что их отношения никогда не были плохими, а спор в Белом доме стал лишь «небольшим препятствием».Т

При этом Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от Крыма: «Я думаю, это так». «Никто не поднимал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Владимиру Зеленскому), я говорю им: «Может быть, вы обратитесь к Обаме? Спросите его, почему он уступил его (Крым)?» Кстати, они уступили его без единого выстрела», — утверждал президент США.

В минувшие выходные Трамп заявлял, что у Путина «не было никаких причин выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам в течение последних нескольких дней». «Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну», — писал он в своих соцсетях.

26 апреля Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Риме на полях официальных мероприятий в рамках похорон Папы Римского Франциска. Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать «исторической». В Белом доме также назвали встречу «очень продуктивной».

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