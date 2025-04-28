Турция опровергает...

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы отправке самолетов с вооружением в Пакистан.

«Утверждения некоторых СМИ о том, что Турция направила в Пакистан шесть самолетов с оружием, не соответствуют действительности. Один транспортный самолет, вылетевший из Турции, приземлился в Пакистане только для дозаправки, после чего продолжил полет по установленному маршруту», — заявили в управлении по коммуникациям администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ведомстве назвали подобные публикации «спекуляциями» и призвали ориентироваться исключительно на заявления уполномоченных лиц и официальных учреждений.