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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Турция опровергает...

обновлено 15:25
15:25 4933

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы отправке самолетов с вооружением в Пакистан.

«Утверждения некоторых СМИ о том, что Турция направила в Пакистан шесть самолетов с оружием, не соответствуют действительности. Один транспортный самолет, вылетевший из Турции, приземлился в Пакистане только для дозаправки, после чего продолжил полет по установленному маршруту», — заявили в управлении по коммуникациям администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ведомстве назвали подобные публикации «спекуляциями» и призвали ориентироваться исключительно на заявления уполномоченных лиц и официальных учреждений.

* * * 10:12

6 военно-транспортных самолетов C-130E ВВС Турции прибыли в Пакистан, утверждается в данных сервиса Flightradar.

По неподтвержденным данным, в Пакистан были доставлены противотанковые ракетные комплексы KARAOK и различные боеприпасы для БПЛА Bayraktar TB2 (MAM-L, MAM-C, KEMANKEŞ).

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