США ударили по центру мигрантов: растет число жертв

Число погибших в результате удара, нанесенного ВС Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена, увеличилось до 68, 47 человек получили ранения.

*** 11:12

По меньшей мере 30 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного вооруженными силами США по центру содержания мигрантов из африканских стран в городе Саада на северо-западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный хуситам.

Согласно данным канала, не менее 50 пострадавших были доставлены в местную больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. На месте удара продолжаются работы по разбору завалов.

Сообщается, что в момент атаки в центре находилось более 100 мигрантов.