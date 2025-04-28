США ударили по центру мигрантов: растет число жертв

Число погибших в результате удара, нанесенного ВС Соединенных Штатов по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена, увеличилось до 68, 47 человек получили ранения.
Об этом сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный хуситам.
*** 11:12
По меньшей мере 30 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного вооруженными силами США по центру содержания мигрантов из африканских стран в городе Саада на северо-западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный хуситам.
Согласно данным канала, не менее 50 пострадавших были доставлены в местную больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. На месте удара продолжаются работы по разбору завалов.
Сообщается, что в момент атаки в центре находилось более 100 мигрантов.
April 28, 2025
На фоне ударов по городу Саада министерство связи в правительстве «Ансар Аллах» установило срок до 1 мая, в течение которого владельцам оборудования спутникового сервиса Starlink необходимо от него отказаться. В случае невыполнения требования нарушителям грозят судебные разбирательства.