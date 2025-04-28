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«Побочный эффект» пошлин Трампа

10:48 1647

Торговый конфликт администрации президента США Дональда Трампа с Китаем, вызванный повышением пошлин, начинает сказываться на американской экономике. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, введение высоких тарифов на китайские товары привело к заметному сокращению поставок из КНР. Операторы контейнерных портов и авиаперевозок фиксируют резкое снижение заказов, так как американские импортеры приостанавливают закупки, ожидая возможного соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Логистические компании сообщают, что после введения пошлин в размере 145% на китайский импорт объем заказов на контейнерные перевозки в США значительно упал. В порту Лос-Анджелеса, ключевом пункте ввоза китайских товаров, прогнозируют, что с 4 мая объем поставок сократится на треть по сравнению с прошлым годом. Авиаперевозчики также отмечают спад числа заказов. Согласно данным сервиса Vizion, отслеживающего контейнерные перевозки, к середине апреля заказы на доставку стандартных шестиметровых грузовых контейнеров из Китая в США сократятся на 45% по сравнению с прошлогодними показателями.

Генеральный секретарь Международной торговой палаты (ICC) Джон Дентон, представляющий интересы 45 млн компаний из 170 стран, отметил, что нестабильность в торговых отношениях между США и Китаем заставляет трейдеров откладывать решения в ожидании снижения тарифов. По его словам, текущие торговые барьеры могут сделать доступ к американскому рынку самым дорогим с 1930-х годов.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. При этом 9 апреля американский лидер сообщил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, а в этот период будет действовать универсальный тариф в размере 10%.

Суммарные пошлины США на товары из КНР в настоящее время достигают 145%. Китай в ответ на действия администрации Трампа поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.

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