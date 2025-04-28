Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана

Началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в Баку президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, информирует официальный сайт главы государства.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В аэропорту президента Ирана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

*** 11:02

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отбыл с визитом в Азербайджан. Об этом сообщает агентство IRNA.

Перед отъездом в Баку Пезешкиан заявил, что его визит в Азербайджан открывает новую страницу в отношениях между двумя странами.

«Мы обсудим торговые, научные, экономические вопросы и транзитные пути между Ираном, Азербайджаном и Россией», - добавил он.

Президент Ирана отметил, что в рамках поездки иранские бизнесмены, промышленники и ученые проведут переговоры с партнерами из Азербайджана и постараются расширить связи.

«Иран и Азербайджан имеют глубокую историческую, культурную и духовную связь, и я надеюсь, что этот обмен приведет к развитию и росту страны во всех областях, и что мы сможем поделиться друг с другом нашим общим опытом», - заключил он.