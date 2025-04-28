USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана

фото; обновлено 13:02
13:02 3180

Началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с официальным визитом в Баку президентом Ирана Масудом Пезешкианом в узком составе, информирует официальный сайт главы государства.

* * * 12:53

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана. Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

* * * 12:25

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту президента Ирана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и другие официальные лица.

*** 11:02

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отбыл с визитом в Азербайджан. Об этом сообщает агентство IRNA.

Перед отъездом в Баку Пезешкиан заявил, что его визит в Азербайджан открывает новую страницу в отношениях между двумя странами.

«Мы обсудим торговые, научные, экономические вопросы и транзитные пути между Ираном, Азербайджаном и Россией», - добавил он.

Президент Ирана отметил, что в рамках поездки иранские бизнесмены, промышленники и ученые проведут переговоры с партнерами из Азербайджана и постараются расширить связи.

«Иран и Азербайджан имеют глубокую историческую, культурную и духовную связь, и я надеюсь, что этот обмен приведет к развитию и росту страны во всех областях, и что мы сможем поделиться друг с другом нашим общим опытом», - заключил он.

Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
12:35 361
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
11:06 2289
Кремль ждет от Украины «сигнала»
Кремль ждет от Украины «сигнала»
12:17 928
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
12:06 628
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову наша корреспонденция
02:53 6403
Разговор двух «миротворцев»
Разговор двух «миротворцев»
11:48 1595
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод видео
11:30 2212
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
11:31 1238
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв видео; обновлено 11:49
11:49 3611
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана фото; обновлено 13:02
13:02 3181
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
10:18 3654

ЭТО ВАЖНО

Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
12:35 361
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
11:06 2289
Кремль ждет от Украины «сигнала»
Кремль ждет от Украины «сигнала»
12:17 928
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
12:06 628
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову наша корреспонденция
02:53 6403
Разговор двух «миротворцев»
Разговор двух «миротворцев»
11:48 1595
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод видео
11:30 2212
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
11:31 1238
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв видео; обновлено 11:49
11:49 3611
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана фото; обновлено 13:02
13:02 3181
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
10:18 3654
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться