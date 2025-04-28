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Перестрелка на границе Индии и Пакистана

11:31 1238

Индия ответила на «неспровоцированную» стрельбу со стороны Пакистана вдоль фактической границы, которая продолжается четвертую ночь подряд, сообщает Reuters.

Индийская армия заявила, что около полуночи в воскресенье пакистанские военные открыли огонь из стрелкового оружия с нескольких постов вдоль 740-километровой линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую части Кашмира. Подробности инцидента и информация о жертвах не уточняются. Пакистанские военные на запросы о комментариях не ответили.

Издание также отмечает, что в индийском Кашмире силы безопасности задержали около 500 человек для допросов, обыскав почти 1000 домов и лесных массивов в поисках боевиков. По словам представителя местной полиции, снесено не менее девяти домов.

Политические лидеры региона призвали власти действовать осторожно, чтобы избежать жертв среди мирного населения в ходе антитеррористических операций, которые стали ответом на самое крупное нападение подобного рода в Индии за последние почти 20 лет. «Наказывайте виновных без пощады, но не допускайте, чтобы невинные становились жертвами», — написал в субботу на платформе X главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла.

По данным индийских властей, двое из трех предполагаемых организаторов атаки на туристов на севере Индии идентифицированы как граждане Пакистана. Исламабад отвергает обвинения в причастности и настаивает на проведении независимого расследования.

Группировка Kashmir Resistance (The Resistance Front) в публикации на X заявила, что «решительно» отрицает свою причастность к атаке 22 апреля, опровергнув более ранние сообщения о том, что она взяла на себя ответственность за нападение.

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