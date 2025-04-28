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Украинцы атаковали стратегически важный российский завод

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11:30 2220

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники массированно атаковали Брянск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки якобы погиб мирный житель, пострадали гражданские объекты и инфраструктура.

Удару подвергся Советский район Брянска, где около двух часов ночи прогремело от 10 до 15 взрывов, рассказали журналистам местные жители. По их словам, на Московской улице загорелся жилой дом, а на Красноармейской — несколько автомобилей на парковке. В то же время телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на очевидцев пишет о сильном пожаре в районе завода «Кремний Эл», который находится на Красноармейской улице.

Это один из крупнейших в России производителей микроэлектроники, в частности, интегральных микросхем, диодов, транзисторов и т.д. Он делает детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Завод ранее уже неоднократно подвергался атаке украинских беспилотников. Так, 24 января шесть дронов нанесли удары по предприятию. Тогда никто не пострадал, но завод временно приостановил работу из-за повреждения части производственных помещений и склада готовой продукции.

Согласно сводке Минобороны России, за ночь над территорией России было перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотников. Большинство из них — 102 единицы — над Брянской областью. Также девять над аннексированным Крымом, два — над Курской областью, один — над Белгородской и еще один — над акваторией Черного моря.

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