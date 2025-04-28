Очередной приговор Януковичу

Подольский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы по делу о бегстве бывшего президента Украины и его приближенных лиц в Россию в феврале 2014 года, сообщает «Интерфакс-Украина».

Суд признал Януковича виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Бывший начальник охраны Януковича Константин Кобзарь приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве.

Дело, которое рассматривал Подольский районный суд, связано с бегством бывшего президента Украины в Россию 23 февраля 2014 года. Януковича и Кобзаря обвиняли в том, что они незаконно пересекли границу Украины воздушным путем, а также организовали нелегальную переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения бывшего президента Украины и сотрудников его охраны, склонив их таким образом к дезертирству.

Для Януковича, который уже более 11 лет укрывается на территории России, это второй приговор по уголовному делу, заочно вынесенный украинским судом. В январе 2019 года Януковича приговорили за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны к 13 годам лишения свободы.