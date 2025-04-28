Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), решение о новой отправке гуманитарных грузов может быть принято в течение нескольких ближайших недель — спустя полтора месяца после введения запрета на поставки.

При этом израильские власти пока не определились с форматом, который позволил бы возобновить помощь. Основной проблемой остается опасение, что данный шаг укрепит позиции радикального движения ХАМАС. Израиль неоднократно обвинял ХАМАС в перепродаже гуманитарных товаров на черном рынке для финансирования своих операций, однако само движение отвергает эти обвинения.

Ряд представителей правого крыла в израильском правительстве выступают за то, чтобы распределением гуманитарной помощи занимался сам Израиль, а не международные организации. Они считают, что это укрепило бы контроль Израиля над сектором Газа. В качестве альтернативы рассматривается создание специальной гуманитарной зоны на юге Газы под контролем Израиля, где поставками занимались бы международные организации, преимущественно из США.

В то же время военное руководство Израиля скептически относится к идее прямого вовлечения армии в распределение гуманитарной помощи, считая, что это создаст чрезмерную нагрузку на войска. Военные считают более предпочтительным восстановление работы международных гуманитарных организаций, которые ранее обеспечивали поставки в Газу. Представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам также заявил WSJ, что не видит необходимости в создании новых схем доставки помощи, поскольку «доказательств серьезных махинаций ХАМАС не представлено».