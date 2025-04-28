Женщины-военнослужащие Госслужбы почтили память Зарифы Алиевой

Женщины-военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу посетили могилу академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, возложили цветы, с уважением почтили ее светлую память.

Отметим, что большие успехи Зарифы Алиевой как ученого, ее богатая научная деятельность составляют важный этап в истории азербайджанской медицинской науки. Она проводила междисциплинарные исследования по актуальным вопросам офтальмологии, написала ценные научные труды. Ее научное наследие является предметом гордости для народа, и память о ней будет всегда чтиться с уважением.