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Женщины-военнослужащие Госслужбы почтили память Зарифы Алиевой

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12:05 570

Сегодня, 28 апреля, исполняется 102 года со дня рождения выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Женщины-военнослужащие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу посетили могилу академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, возложили цветы, с уважением почтили ее светлую память.

Отметим, что большие успехи Зарифы Алиевой как ученого, ее богатая научная деятельность составляют важный этап в истории азербайджанской медицинской науки. Она проводила междисциплинарные исследования по актуальным вопросам офтальмологии, написала ценные научные труды. Ее научное наследие является предметом гордости для народа, и память о ней будет всегда чтиться с уважением.

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