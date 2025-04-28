EBRD предоставил Банку Республика очередной крупный кредит

Банк Республика, один из ведущих банков страны, поддерживающий реальный сектор, и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) при поддержке Европейского Союза подписали кредитное соглашение в рамках программы Европейского Фонда Устойчивого Развития Plus (EFSD+) с целью расширения финансирования микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП). В соответствии с условиями соглашения EBRD предоставит Банку Республика синтетический кредит в национальной валюте (AZN) на сумму 10 миллионов долларов США сроком на 3 года.

Программа расширения доступа к финансовым услугам EFSD+ направлена на расширение возможностей ММСП, повышение их конкурентоспособности и роста. Привлеченные средства будут направлены на кредитования приоритетного как для страны, так и для Банка реального сектора, в частности — на поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в регионах.

Отметим, что Банк Республика уже на протяжении многих лет вносит свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса в Азербайджане. Благодаря широкой филиальной сети, инновационным банковским решениям и богатому опыту в работе с ММСП, банк эффективно способствует повышению деловой активности, созданию новых рабочих мест и росту внутреннего производства.

«Получение очередного кредита от одного из крупнейших международных финансовых институтов — ЕБРР — вновь подтверждает высокий уровень доверия к Банку Республика со стороны глобального финансового сообщества. Привлеченные средства будут направлены на развитие реального сектора экономики — приоритетного направления как для страны, так и для Банка Республика, что отражает нашу стратегическую приверженность поддержке устойчивого роста», — отметил Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

«Мы рады продолжить наше успешное сотрудничество с Банком Республика посредством нового кредитного соглашения, которое еще больше расширит доступ к финансированию для микропредприятий, малого и среднего бизнеса в сельских районах. Поддержка инклюзивного роста и укрепление экономической устойчивости в малообеспеченных регионах остаются для нас ключевыми приоритетами», — отметила Натали Муравидзе, глава постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.