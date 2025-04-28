Кремль ждет от Украины «сигнала»

Сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи», — сказал Песков журналистам, упомянув, что в законодательстве Украины прописан запрет на переговоры с Россией.

«Пока не видим никаких действий», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Администрация президента США Дональда Трампа, вступившего в должность в начале 2025 года, провела несколько отдельных встреч с российскими и украинскими официальными лицами. Трамп заявлял, что его целью является скорейшее прекращение боевых действий в Украине. Американская сторона, как стало известно в конце прошлой неделе, подготовила мирный план, в частности, включающий в себя признание контроля РФ над Крымом.