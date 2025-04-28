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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Южная Корея бьет тревогу. Союз России и КНДР угрожает миру

12:28 474

Минобороны Южной Кореи заявило, что отправка северокорейских военных в Курскую область нарушает Устав ООН и резолюции Совбеза, передает Yonhap.

Правительство Южной Кореи призвало Россию и КНДР немедленно прекратить «незаконное военное сотрудничество», поскольку оно «серьезно подрывает мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, включая Европу».

Сеул также пообещал тесно сотрудничать с международным сообществом, чтобы принять все необходимые меры против любых действий, которые угрожают национальной безопасности Южной Кореи.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов подтвердил участие КНДР в боях и доложил о «полном освобождении» Курской области. Пхеньян назвал участие своих солдат «священной миссией».

Путин поблагодарил Ким Чен Ына, отметив, что это соответствует международному праву и договору о стратегическом партнерстве.

Договор, подписанный в 2024 году, обязывает стороны оказывать военную помощь при нападении.

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