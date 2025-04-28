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Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой

12:35 368

28 апреля исполняется 102 года со дня рождения выдающегося представителя офтальмологической науки Азербайджана, первого академика Национальной академии наук Азербайджана в этой сфере, самоотверженного ученого Зарифы ханум Алиевой.

В связи с этим руководство Министерства здравоохранения посетило Аллею почетного захоронения.

Сначала были возложены цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного, независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены венок и цветы к ее могиле.

Также возложены цветы на могилы выдающегося государственного и общественного деятеля Азиза Алиева и талантливого врача Тамерлана Алиева.

Исследования и выдающиеся успехи, достигнутые академиком Зарифой Алиевой, являются важным этапом в истории азербайджанской медицинской науки. Путь, открытый Зарифой Алиевой, прославившей азербайджанскую офтальмологическую науку в мире, с каждым годом расширяется. Богатое наследие и педагогическая деятельность академика Зарифы Алиевой многократно изучаются и становятся предметом ряда исследовательских работ.

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