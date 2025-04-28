Ливни, грозы и ветер. Синоптики предупреждают

Завтра, 29 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, местами кратковременные ливни, грозы, порывистый северо-западный ветер днем перейдет в умеренный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 8-10°, днем 10-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки и грозы, а также ливни и град, в горных районах есть вероятность снега, местами туман, будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-13°, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.